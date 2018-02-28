Порошенко рассказал о планах по роспуску Верховной рады

Президент Украины Петр Порошенко не видит никаких оснований для проведения досрочных выборов в Верховную раду. Об этом глава государства заявил в среду на большой пресс-конференции.

По словам украинского лидера, он доволен итогами и темпами работы народных избранников в рамках прошлой парламентской сессии.

«Я верю, что парламент способен сейчас продемонстрировать движение в принятии реформ… Если парламент это все принимает, то какие могут быть основания по этому поводу? Я отмечаю, что никаких разговоров об этом я не веду», — цитирует «Федеральное агентство новостей» ответ Порошенко на вопрос журналистов о возможном роспуске рады.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что примет решение о выдвижении на второй президентский срок после начала предвыборной кампании в 2019 году. Он добавил, что после выборов точно будет «жить в Украине в каком-либо качестве».