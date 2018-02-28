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Порошенко отложил решение о повторном выдвижении в президенты

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Петр Порошенко примет решение о выдвижении на второй президентский срок только после начала предвыборной кампании в 2019 году.

«Решение об участии в избирательной кампании я буду принимать тогда, когда кампания начнется», — сказал глава украинского государства на пресс-конференции в среду в Киеве.

Позже в беседе с журналистами он уточнил, что будет «стопроцентно принимать участие в президентских выборах» в качестве избирателя, сообщает «Интерфакс».

«Я заявляю, что после выборов я точно буду жить в Украине в каком-либо качестве. Я абсолютно небезразличен к Украине, и я сделаю всё, чтобы не допустить реванша», — пояснил он.

Как писал портал iz.ru, СМИ рассказали о «тайных активах» Петра Порошенко в России.

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