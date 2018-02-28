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Коллекторы в Оренбуржье заплатят более 1 млн рублей за назойливость

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В Оренбургской области коллекторы и микрофинансовые организации выплатят более 1 млн рублей за то, что слишком активно названивали и писали SMS-сообщения должникам.

От жителей региона в службу судебных приставов поступило около 800 жалоб на назойливых взыскателей за 2017 год. По данным УФССП, коллекторы и микрофинансовые организации превышали лимит разрешенного количества телефонных звонков и сообщений. По всем фактам прошли судебные разбирательства, общая сумма штрафов, которые наложены на нарушителей, составила 1 млн 90 тыс. рублей, сообщает РИА «Оренбуржье».

Одно из коллекторских агентств отделалось предупреждением.

Как уточнили судебные приставы, с начала 2018 года поступило уже 103 жалобы на назойливых коллекторов и микрофинансистов.

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