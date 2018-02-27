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Коммунальщики помогут приставам взыскивать долги с жителей Пензы

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Несколько управляющих компаний в Пензе заключили договоры с федеральной службой судебных приставов, вместе с квитанциями на оплату услуг ЖКХ горожане будут получать счета на оплату задолженности по исполнительному производству.

В основном квитанции, которые принесут пензенцам, будут за задолженность по газу, теплу и электричеству. При получении квитанции от судебных приставов горожанам нужно пройти в отделение банка или терминал для оплаты долгов. На всех квитанциях будет напечатан QR-код, который позволит мгновенно заполнять все реквизиты для оплаты, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Кроме того, на квитанциях будут указаны контакты судебного пристава-исполнителя, Должники смогут обратиться к нему в случае возникновения вопросов по долгу.

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