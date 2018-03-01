Обращаясь с посланием к Федеральному собранию, Владимир Путин напомнил о годе добровольца в России. «Именно вовлеченность людей в дела страны и гражданская активность, как и культурные, нравственные, духовные ценности, делают нас единым народом, способным к достижению больших целей», — отметил президент. В Год волонтера необходимо реализовать важнейший для добровольцев проект — мы видим, что гражданским инициативам по сохранению культурных памятников необходим специализированный центр, где они могут получать административную, организационную, ресурсную и другие формы поддержки.

Логично, что такая организация будет создаваться внутри сообщества и под эгидой Министерства культуры. Какие могут быть первые шаги для создания центра? Во-первых, необходимо составить список профильных движений и инициатив. Во-вторых, диагностировать существующие проблемы и ошибки, понять, что нужно для развития культурного добровольчества, расширения его численности и охвата.

В России есть волонтеры и волонтерские организации, но только сейчас были приняты изменения к закону о благотворительной деятельности, и волонтерское движение, наконец, получило юридическое оформление. Следующий шаг — законодательное определение механизмов поддержки добровольческого движения со стороны государственных органов и благополучателей. В данном случае я говорю не только о грантах и финансовой поддержке.

Сохранение наследия должно стать делом каждого. Нет в мире государства, где памятники сохраняются только силами властей. Это невозможно в силу ограниченности ресурсов. Никому не нужно объяснять, что значат Кремль или Эрмитаж для нашей культуры. Но если копнуть чуть глубже, оказывается, в широких слоях общества нет понимания, почему нужно сохранять историческую среду, зачем спасать объекты, не представляющие на первый взгляд особой ценности, или археологические объекты, спрятанные глубоко под землей.

Нужно объяснять людям, показывать на примерах, в чем ценность наследия. Ситуация не сдвинется с мертвой точки до тех пор, пока живые проекты добровольцев не получат качественного и регулярного освещения в СМИ. Культурное наследие — это наше достояние, потенциал для развития страны и большая ответственность, которую каждый гражданин несет за него.

Нужны нормы и правила, содействующие работе волонтеров на объектах культурного наследия. При этом, конечно, любые работы на охраняемых законом памятниках должны быть подчинены федеральному закону №73 об объектах культурного наследия, здесь исключений быть не может.

Очень часто люди полагают, будто бы волонтеры — это какие-то дилетанты, работающие без лицензий и специальных допусков. Но это не соответствует действительности. Бесспорно, работами на объектах культурного наследия должны заниматься профессионалы: аттестованные специалисты, организации с соответствующей лицензией и разрешением, должен быть качественный проект реставрации. Президент предложил запустить программу создания в регионах культурно-образовательных и музейных комплексов. И волонтеры могут помочь реставраторам в их работе, выполняя простые операции. Нельзя забывать, что добровольцами становятся и профессиональные реставраторы, которые хотят в свободное время поработать на общественных началах. Поэтому, по нашему мнению, необходима законодательная и методическая основы для работы волонтеров.

Есть еще одна проблема в правовой плоскости. Волонтеры в большинстве случаев работают с брошенными и бесхозными объектами, но какие-либо работы нельзя начать без согласия собственника (пользователя). Бывает и так, что пользователь есть, сам никаких действий не предпринимает, но и не хочет идти навстречу добровольцам. Допустим, есть мельница (кузница, дом, не важно) в Архангельской области, которая относится к объектам федерального значения. Мы хотим ее восстановить, но прежде нужно получить разрешение от Росимущества, которое по умолчанию распоряжается не имеющими пользователей федеральными памятниками. Получается, человек, сидящий в кресле в Москве, должен принять решение, допускать или не допускать волонтеров на объект за сотни километров от него.

Я уверен, волонтерское движение делает людей и страну лучше, как бы пафосно это ни звучало. В 2017 году несколько тысяч добровольцев приняли участие в реставрации и восстановлении более 100 объектов культурного наследия. Приведу конкретный пример. Летом мы организовали пилотный проект в столице, когда любой желающий в удобное для себя время мог принять участие в восстановлении дома Палибина. Это выдающийся памятник деревянной послепожарной Москвы. Внутри — уникальные интерьеры, требующие серьезного научного реставрационного подхода. Однако для восстановления фасада нужны довольно простые, но кропотливые ремонтные работы — расчистка от старых красок, грунтовка и покраска. Эти работы после небольшого инструктажа может выполнить любой человек.

В общей сложности через нас прошло около 300 человек разных возрастов, от школьников (под строгим присмотром родителей) до пожилых. За три месяца мы практически полностью расчистили фасад, законсервировали его и сейчас с наступлением теплой погоды начнем красить. Акция имела большой резонанс. У нас побывали все федеральные телеканалы. На объект обратили внимание власти. Сейчас решаются многие вопросы с реставрацией, которые до этого находились в подвешенном состоянии. Ну а главное, многие люди почувствовали, что приняли участие в большом и хорошем деле, на собственном опыте поняли, почему это важно и нужно.

Автор — председатель Центрального совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК)

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