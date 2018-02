Опубликована ранее неизвестная демоверсия песни с 17-летней Эми Уайнхаус

Лондонский музыкант Джил Кэнг выложил в открытый доступ ранее неизвестную демоверсию песни My Own Way с 17-летней Эми Уайнхаус. Об этом сообщает NME.

По словам Кэнга, являющегося одним из соавторов композиции, Уайнхаус записала трек в 2001 году, пытаясь привлечь внимание звукозаписывающих лейблов. Для записи было сделано три дубля.

Кэнг рассказал, что обнаружил запись на прошлой неделе и решил обнародовать ее.

Дэвид Джозеф из Universal Music говорил в 2015 году, что многие демо с певицей были уничтожены для предотвращения каких-либо посмертных релизов, пишет «Газета.Ру».

Эми Уайнхаус — шестикратная обладательница премии «Грэмми». Певица скончалась в 2011 году в возрасте 27 лет.