Праздник «Гонки на тазах» прошел в Башкирии

Праздник «Гонки на тазах» прошел в парке имени Ю.А. Гагарина в городе Октябрьский, Республика Башкортостан. Победители гонок посвятили свои победы Году семьи, сообщает пресс-служба городской администрации.

В прошлое воскресенье, 25 февраля, в городском парке в очередной раз прошли «Гонки на тазах». Праздник уже стал традиционным и с каждым годом на него приходит всё больше и больше народу. К заезду на тазах готовятся заранее, участники украшают и оригинально дополняют свои тазы и другие транспортные средства, сообщает ИА «Башинформ».

Розыгрыш грамот и кубков за призовые места проводился среди трех возрастных групп. Победители этого года посвятили свои победы Году семьи. Также был отмечен призом трехлетний малыш как «самый юный и смелый участник».

Помимо этого, призами в этом году отметили самого взрослого участника гонки и владельца самого оригинального транспортного средства.