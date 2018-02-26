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День кошек отметят в Липецке

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В Липецкой областной универсальной научной библиотеке 1 марта пройдет День кошек. Это будет благотворительная акция, которую организуют местные волонтеры-зоозащитники.

Участникам акции предлагается помочь в сборе сухих и влажных кормов для кошек и собак, круп, теплых одеял и мягких игрушек. Всё это позже будет передано в приют «Территория спасения».

Как сообщает GOROD48, празднование Дня кошек в книгохранилище решили совместить с концертом местных исполнителей в честь первого дня весны. Праздник будет называться «Весна на Кузнечной улице». На нем выступят семь коллективов, сольные исполнители и писатели.

Портал iz.ru сообщал о том, что в День защитника Отечества в Санкт-Петербурге, в филиале Музея кошки прошла акция «Все оттенки кошачьего». Питомцев раздавали в добрые руки. Предпочтение отдавалось рыжим котам — символам солнца и весны.

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