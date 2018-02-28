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«ВКонтакте» запустила групповые денежные переводы

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Социальная сеть «ВКонтакте» внедрила функцию сбора денег в беседах на совместные покупки. Сбор средств может начать любой участник переписки.

Пользователь при создании запроса указывает необходимую сумму, после чего система поделит ее на число участников беседы. Ограничений на сумму запроса нет.

Средства можно зачислить вручную и автоматически, а само сообщение со сбором средств можно закрепить под названием беседы. Функция доступна в полной и мобильной версиях сайта.

«Мы постоянно развиваем сервис денежных переводов «ВКонтакте». Очередной шаг — групповой сбор средств в беседах. Скидываться на подарки и совместные покупки стало гораздо проще», — отметил директор по электронной коммерции соцсети Юрий Иванов.

Социальная сеть внедрила денежные переводы между пользователя в сентябре 2016 года. В марте 2017 года сообщества и публичные страницы «ВКонтакте» получили право взимать деньги у своих подписчиков.

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