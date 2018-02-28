Прямой эфир

Чиновники в Брянской области незаконно сократили подъемные учителям

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Прокуратура Брянской области требует провести перерасчет учителям, которым незаконно в несколько раз сократили подъемные за трудоустройство в сельской местности.

Двое молодых специалистов устроились на работу в школах Жирятинского района. По региональному закону они должны были получить подъемные в размере пяти окладов. Преподаватели получили по 15 тыс. рублей, хотя их оклады были по 8 и 10 тыс. рублей, пишет интернет-газета «Брянские новости».

Так как подъемные фактически оказались в три раза меньше гарантированной суммы, прокуратура заступилась за учителей. Правоохранительные органы опротестовали положение о выплате подъемных, вынесенное администрацией района. Прокуратура требует провести перерасчет и выплатить финансовую помощь в полном размере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Учитель заплатит штраф за жестокость к детям в Брянской области
В Якутии учитель физкультуры избил школьника

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017