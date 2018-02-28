Чиновники в Брянской области незаконно сократили подъемные учителям

Прокуратура Брянской области требует провести перерасчет учителям, которым незаконно в несколько раз сократили подъемные за трудоустройство в сельской местности.

Двое молодых специалистов устроились на работу в школах Жирятинского района. По региональному закону они должны были получить подъемные в размере пяти окладов. Преподаватели получили по 15 тыс. рублей, хотя их оклады были по 8 и 10 тыс. рублей, пишет интернет-газета «Брянские новости».

Так как подъемные фактически оказались в три раза меньше гарантированной суммы, прокуратура заступилась за учителей. Правоохранительные органы опротестовали положение о выплате подъемных, вынесенное администрацией района. Прокуратура требует провести перерасчет и выплатить финансовую помощь в полном размере.