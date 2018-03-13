Президент России Владимир Путин объявил о запуске масштабного проекта по профориентации школьников — «Билет в будущее». Он стартует уже в этом году. Профориентационный тест охватит не менее 1 млн ребят, а 100 тыс. из них получат тот самый билет в будущее, который даст возможность пройти профессиональные пробы с наставниками.

По оценкам НИУ «Высшая школа экономики», половина образованных россиян работают не по специальности. И это как раз результат отсутствия профориентации. Чаще всего на выбор профессии у нас влияют родители и родственники, жизненные обстоятельства, ожидаемая зарплата. При этом крайне мало людей пробуют себя в той или иной специальности, перед тем как принять одно из самых важных в своей жизни решений.

В предыдущие годы в России произошел сильный перекос в сторону высшего образования. Большинство родителей во что бы то ни стало старались устроить своих детей в вуз лишь потому, что в обществе это стало своего рода социальной нормой. Фраза «пойдешь учиться в ПТУ», напротив, звучала как приговор. Однако рынку труда не требовалось столько юристов и экономистов, сколько «производили» вузы. В результате многим выпускникам приходилось устраиваться на работу не по специальности.

Более 25% процентов российских выпускников и сейчас получают избыточное образование, которое не пригодится им в будущем. Дипломы вузов имеют 14% продавцов и охранников. В последнее время дисбаланс между высшим и средним профессиональным образованием стал понемногу выправляться. В прошлом году больше половины девятиклассников выбрали для продолжения учебы колледжи и техникумы. Об этом говорят результаты наших исследований, это же подтверждают и данные Минобрнауки. Возможно, позже кто-то из них и решит получить диплом вуза, но это уже будет осознанный выбор.

Актуальность профориентации между тем не снижается. Мир профессий становится сложнее. Сегодня мы живем в век быстрой смены технологических укладов и глобальных подвижек на рынке труда. Многие профессии исчезают, вместо них появляются новые. Еще десять лет назад в мире не существовало некоторых из наиболее востребованных ныне специальностей, таких как, разработчик мобильных приложений, специалист по продвижению в социальных медиа (SMM), специалист по облачным вычислениям, создатель контента для YouTube-канала, оператор беспилотных летательных аппаратов. Но сейчас они не только есть, но и становятся всё более востребованными. Существующие профессии трансформируются. Камнетесы уже не работают молотком и зубилом, а программируют роботизированные руки, которые могут выполнять многие операции.

Чтобы не ошибиться с выбором, не потратить годы на приобретение нелюбимой специальности, школьникам важно иметь как можно больше информации о существующих и новых профессиях. Главное, у ребят должна быть возможность, как можно больше пробовать. Пробовать что-то делать своими руками под руководством наставников, которые, что называется, в теме. Только тогда ребята смогут принимать осознанное решение и самостоятельно выстраивать свою образовательную траекторию.

Развитые страны традиционно тратят огромные ресурсы на то, чтобы дать возможность каждому человеку найти дело по душе. Для того чтобы создавать продукты и технологии мирового уровня, профессионал должен не просто владеть профессией на уровне «могу», он должен быть по-настоящему увлечен своим делом. Таких профессионалов нам нужно начинать воспитывать уже сейчас.

Автор — глава союза «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia)

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