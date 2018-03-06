В ближайшем будущем нас ждет повсеместный легкий доступ в интернет, жизнь в постоянно меняющемся цифровом мире (современные сервисы, онлайн-образование, телемедицина), создание творческих команд и проектных групп, способных решить любую задачу.

Но мы прекрасно понимаем пакет проблем, с которыми сталкиваемся при подготовке к этому Завтра. И речь даже не о том, что мы должны в короткие сроки выстроить инновационную систему образования, которая учит не только и не столько навыкам, сколько искусству их обретения, постоянного и самостоятельного переобучения в стремительно меняющемся мире профессий. Это задача сложная, но вполне решаемая. Мы уже несколько лет назад на всех факультетах ввели курс «мягких навыков» (soft skills — навыки эффективного мышления, коммуникации, управления), и это дает отличный эффект.

Ключевая «заноза» для быстрого и эффективного скачка в цифровое изменчивое «завтра», как ни странно, в другом: в технологиях профориентации. В традиционном обществе у детей и молодежи есть четкое представление о существующих профессиях. Они присутствуют в книгах, фильмах и рассказах учителей, и каждый молодой человек имеет достаточно информации и времени, чтобы определиться с выбором.

Но сегодня профессиональный мир меняется практические ежедневно. Старые профессии умирают или трансформируются до неузнаваемости. Новые рождаются и существуют подчас в безвестности, потому что о них не знают ни школьники, ни студенты, ни преподаватели. Или знают, но не понимают суть, условия работы, требования, предъявляемые профессией к человеку. Например, в университеты приходит всё больше абитуриентов, которые хотят быть журналистами, но мало кто из них может сказать: «Я хочу быть контент-менеджером или smm-специалистом». А ведь современная журналистика всё больше уходит в область социальных сетей и медиа, и умелые профессионалы в этой области нужны всё больше и больше. И так практически во всех областях.

Проблема еще и в том, что традиционные формы профориентации в этих «текучих» условиях не работают либо работают неэффективно. Книги, фильмы, рассказы учителей в школе и психологические тесты просто не успевают зафиксировать и донести образ постоянно обновляющегося мира профессий. Нужны принципиально новые подходы к профориентации. Иначе мы рискуем получить огромную пропасть между поколением профессионалов и поколением, которое только выбирает профессию.

Один из основных механизмов преодоления этого разрыва — повсеместное введение и развитие института наставничества. В современном мире единственным источником информации о профессиях могут быть только сами представители этих профессий.

Происходить это может в самых разных формах. Проектные центры при школах, где с детьми будут работать представители наиболее успешных в своих отраслях компаний. Программа «Билет в Будущее», где самые способные ребята пробуют себя в будущей профессии в лучших компаниях страны. Детские технопарки, «Сириусы», «Кванториумы», которые постепенно становятся островками технологий будущего для детей и школьников. Базовые кафедры на производстве, которые забирают часть учебной нагрузки вуза и учат студентов не общим знаниям и навыкам, а тонкостям современных технологий.

Кадровый резерв для этого есть. В нашей стране 16 млн ветеранов труда, накопивших огромный профессиональный опыт. Да и молодежи, недавно пришедшей в профессию и активно осваивающей самые новые технологии, тоже есть чем поделиться. Наставник из мира профессий служит для молодого человека не только источником информации, но и проводником, ментором, помогающим сориентироваться и принять правильное решение. Кроме того, он должен быть источником нравственной стороны профессии, этического кодекса профессионала. И вот эту функцию невозможно заменить никакой обезличенной информацией, поступающей из других источников.

Автор — ректор Российского государственного социального университета

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции