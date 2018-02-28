Талисманами Олимпиады 2020 года выбраны фигурки в стиле аниме

Официальными талисманами летней Олимпиады и Паралимпиады 2020 года в Токио выбраны стилизованные фигурки в стиле японского аниме.

Специальный совет при оргкомитете Игр основывался на результатах голосования, проведенного среди учеников более 16 тыс. японских начальных школ с 11 декабря по 22 февраля.

Талисманы украшены узором в стиле итимацу — это специфический клетчатый дизайн эпохи Эдо (1603–1868).

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