Талисманами Олимпиады 2020 года выбраны фигурки в стиле аниме
Официальными талисманами летней Олимпиады и Паралимпиады 2020 года в Токио выбраны стилизованные фигурки в стиле японского аниме.
Специальный совет при оргкомитете Игр основывался на результатах голосования, проведенного среди учеников более 16 тыс. японских начальных школ с 11 декабря по 22 февраля.
Талисманы украшены узором в стиле итимацу — это специфический клетчатый дизайн эпохи Эдо (1603–1868).
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