В России хотят внедрить систему платежей через мессенджеры. В настоящее время эта идея обсуждается на уровне регуляторов и экспертов, рассказал первый заместитель руководителя аппарата федерального правительства Максим Акимов.

Он отметил, что развитие альтернативных сервисов, связанных с использованием программ для мгновенного обмена сообщениями, происходит быстрыми темпами.

По мнению Акимова, мир платежных карт к 2024 году претерпит серьезные изменения.

«Я верю в то, что можно будет всё оплатить через смартфон, а также совершить многие юридически значимые действия», — заявил первый замглавы аппарата правительства в интервью «РИА Новости».

Будет ли в России создана система подобная китайскому WeChat, внутри которой возможно проведение денежных транзакций, Акимов не уточнил.

При этом он отметил, что программа по развитию в России цифровой экономики исходит из того, что государство должно быть независимым в вопросе платежей.

«Мы огромная страна, по территории самая крупная, входим в десятку самых населенных экономик мира. Поэтому мы обязаны иметь суверенную финансовую систему и приложения, построенные на ее основе», — подчеркнул Акимов.

Согласно планам властей, доля компаний, использующих Национальную систему платежных карт, должна вырасти с 25% в 2018 до 90% в 2024 году.