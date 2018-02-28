Диверсификация бизнеса

Почему государство может доминировать только в комфортных для жизни местах, чем гордятся просвещенные башкиры, и как сырьевые компании влияют на экономику и жизнь в стране, рассказал порталу iz.ru директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Должен ли бизнес нести социальную функцию? Или он должен зарабатывать деньги, развивать экономику, давать зарплату и работу людям, а социальные программы пусть реализует государство на налоги? Дискуссии об этом ведется давно. И у каждой стороны свои аргументы.

Россия смогла проверить их верность на практике в 90-х годах прошлого века. Тогда возобладала вторая позиция, когда эгоизм бизнеса подавался как добродетель. Мы на своей шкуре прочувствовали всю прелесть этой позиции. Причем бил этот подход не только по людям, но и по самому бизнесу.

Поэтому в XXI веке крупный российский бизнес осознанно встал на позицию социальной ответственности. Практически в России выработана новая модель взаимодействия бизнеса и власти, шире — бизнеса и общества. На Западе эту модель называют государственным капитализмом: компании с государственным участием играют существенную роль не только в рыночном сегменте, но и становятся значимыми субъектами общественной жизни. Ключевые компании фактически начинают делить ответственность с государством за благополучие граждан.

В государстве с сырьевой экономикой ключевыми компаниями становятся, естественно, нефтедобытчики. Они много зарабатывают и тратят в разных регионах и областях.

Ингушетия — питьевая вода

Летом 2016 года выяснилось, что 20% вроде бы питьевой воды в Ингушетии нельзя пить. 118 проб (из 659 — 17,9%) не соответствовали нормам по химическим показателям, 150 (из 644 — 23,2%) — по бактериологическим. Два года спустя, в феврале 2018-го, республиканские власти заявили, что готовы обеспечить омываемое Персидским заливом государство Катар водой на 100%.

Чтобы решить проблему с водой в самой Ингушетии, понадобился один год и 300 млн рублей. На эти деньги построили 62 км водопровода, 14 резервуаров (по тысяче кубометров) и пробурили 10 артезианских скважин в 19 населенных пунктах. Выделила деньги «Роснефть».

После прошедших в 2017 году работ специалисты федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора подтвердили соответствие качества воды стандартам. «Учитывались химический состав, жесткость, наличие тяжелых металлов, бактерий. По санитарно-химическим и микробиологическим показателям вода в Ингушетии на 100% соответствует всем критериям оценки качества», — цитировал в январе 2018 года ТАСС республиканское управление Роспотребнадзора.

Башкирия — очистка водостоков

Мёд и кумыс, гора Иремель и дикие озера, у которых живут цапли, 40-тонный памятник Салавату Юлаеву — вот чем гордится средний житель Башкирии. Но есть в республике еще одна достопримечательность, которую, правда, ценят в основном экологи.

Это очистные сооружения «Башнефть – Уфанефтехим». Комплекс производительностью 84 тыс. кубометров в сутки — крупнейший в Евразии. И недавно встал вопрос о необходимости его реконструировать.

Инвестор, к которому перешла «Башнефть», выделил на проект больше 11 млрд рублей. Причем проектная пропускная способность комплекса (более 3,5 тыс. куб. м/ч оказалась рассчитана на прием всех промышленных, ливневых и хозяйственно-бытовых стоков не только нефтеперерабатывающего завода «Башнефть», но и 66 других предприятий Северного промышленного узла Уфы. И это далеко не единственный экологический проект Роснефти.

Север — медведи, Юг — дельфины

Недавно российские ученые сделали открытие, о котором мало кто знает. Сотрудники биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова создали оболочки для микробного препарата, способного разлагать нефть и нефтепродукты при отрицательных температурах. Действует он как в море, так и на берегу, поверхности судов и платформ.

Ученые работали в рамках подписанного в 2017 году договора с «Роснефтью». По другим программам компании исследователи работают в акватории северных морей, изучают популяции белых медведей, амурского тигра, дикого северного оленя, сибирского соболя, атлантического подвида моржа. А теперь будут следить и за черноморским дельфином.

Арктика — жилье и инфраструктура

Идущая сейчас арктическая гонка — соревнование между странами, кто больше укрепится в Арктике, вполне сравнима с космической гонкой и по масштабам, и по значению. Как в свое время Россия прирастала Сибирью, так теперь она будет прирастать Арктикой. Пока здесь в основном строятся транспортные узлы, сырьевые базы и исследовательские станции. Говорить о реальном господстве, как и в случае с Сибирью, можно будет, только когда в этих местах будут жить, а не только работать люди.

Одним из центров притяжения за полярным кругом может стать Игарка, что 1330 км от Красноярска.

Население города напрямую или косвенно задействовано в разработке Ванкорского месторождения. С началом работ нефтяники из «Роснефти» построили здесь новую полосу на 2,5 тыс. м и реконструировали более чем за 4 млрд рублей аэропорт. Благодаря денежным вливаниям стали уже самостоятельно развиваться речной транспорт и авиация, машиностроение и образование. Причем традиционно вотчиной нефтяников считаются западносибирские регионы, а Игарка — пример того, как сырьевой бизнес меняет жизнь в Сибири Восточной.

Сибирь, Урал, Поволжье, Дальний Восток, Краснодар — школы и университеты

Проблема отечественного образования, а как результат и бизнеса — отсутствие устойчивой связи между сферой образования и рынком труда. Вузы вынуждены ориентироваться не на подготовку выпускника, а на привлечение абитуриента, что резко снижает эффективность работы преподавателей. Один из путей решения проблемы — сотрудничество учебных заведений с крупными компаниями, когда специалистов готовят под перспективные рабочие места.

Это довольно распространенная практика в регионах. В школах, которые находятся в регионах присутствия компаний, организуются профильные классы, где старшеклассники осваивают преимущественно инженерные специальности. После получения аттестатов они поступают в вузы, которые являются партнерами компаний, и проходят от них производственную практику. Затем получают возможность устроиться на работу. Так, например, функционирует программа «Школа–вуз–предприятие», созданная «Роснефтью». Фактически, компания решает вопрос подготовки кадров под себя. И происходит это во всех регионах, охваченных разведкой и добычей нефти. Так, в 2017 году функционировали 111 «Роснефть-классов» в 25 регионах страны. Это 2615 выпускников.

Всё это — лишь некоторые, наиболее важные, показательные направления. Перечисление всех социальных, инфраструктурных, экологических проектов нефтяной компании заняло бы слишком много времени и места. Но это не хаотичная благотворительность. Это осознанная стратегия. Вкладываясь в развитие общества, компания улучшает условия собственной деятельности. Ведь в развитом и стабильном обществе намного легче вести бизнес.