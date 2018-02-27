«Русгидро» построит первый ветродизельный комплекс в Арктике

Российская энергетическая компания «Русгидро» подписала пакет документов, необходимых для запуска строительства ветродизельного комплекса мощностью 3,9 МВт в якутском поселке Тикси.

Проект будет реализован «Русгидро» совместно с рядом японских компаний. В строительстве, в частности, примут участие японская Организация по развитию новых энергетических и промышленных технологий (NEDO) и компания Takaoka Toko.

Монтаж ветроэнергетических установок и линий электропередачи в Тикси планируется завершить до конца 2018 года, монтаж дизель-генераторов, систем распределения и аккумулирования энергии — до конца 2019 года. Эксплуатировать комплекс будет дочерняя компания «Якутскэнерго» — «Сахаэнерго».

Как следует из подписанных соглашений, ветроэнергетические установки и дизель-генераторы для комплекса будут поставлены японской стороной на безвозмездной основе. Компания «Русгидро» возьмет на себя логистические и строительно-монтажные работы.

По данным «Русгидро», ветродизельный комплекс в Тикси повысит надежность энергоснабжения изолированного полярного поселка и снизит его зависимость от дорогостоящего привозного дизельного топлива, передает ТАСС.

Как писал портал iz.ru, в ноябре 2017 года глава МИД Японии Таро Коно заявил, что Токио заинтересован в развитии совместных проектов с Россией в Дальневосточном регионе, к которому относится Якутия.