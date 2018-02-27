В Японии назначили нового министра по «северным территориям»

Экс-заместитель главы японского министерства образования Тэру Фукуи назначен министром по делам Окинавы и Северных территорий (японское название южных Курильских островов).

Об этом говорится на сайте администрации японского премьер-министра Синдзо Абэ.

Фукуи занял пост министра после того, как занимавший эту должность с августа 2017 года Тэцума Эсаки ушел в отставку в связи с ухудшением здоровья.

Как писал портал iz.ru, Эсаки выразил желание отказаться от должности министра после того, как перенес микроинсульт. Он заявил, что не сможет полноценно исполнять свои должностные обязанности.