В Японии назначили нового министра по «северным территориям»
Экс-заместитель главы японского министерства образования Тэру Фукуи назначен министром по делам Окинавы и Северных территорий (японское название южных Курильских островов).
Об этом говорится на сайте администрации японского премьер-министра Синдзо Абэ.
Фукуи занял пост министра после того, как занимавший эту должность с августа 2017 года Тэцума Эсаки ушел в отставку в связи с ухудшением здоровья.
Как писал портал iz.ru, Эсаки выразил желание отказаться от должности министра после того, как перенес микроинсульт. Он заявил, что не сможет полноценно исполнять свои должностные обязанности.