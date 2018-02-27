«Аэроэкспресс» до Шереметьево перенесут на Савеловский вокзал

В перспективе при реорганизации сообщения на Московской железной дороге (МЖД) точку отправления «Аэроэкспресса» до аэропорта Шереметьево перенесут с Белорусского на Савеловский вокзал.

«Также мы предполагаем, что «Аэроэкспресс» будет делать остановку на пересечении с Московским центральным кольцом (МЦК) и, возможно, на платформе Шереметьевская (Савеловское направление МЖД)», — заявил замглавы РЖД Петр Кацыв.

По его мнению, это повысит привлекательность сервиса для пассажиров, уточняет «Интерфакс».

Как писал iz.ru, уральские власти и инвесторы предложили проложить первую российскую высокоскоростную дорогу, соединяющую Екатеринбург с Челябинском.