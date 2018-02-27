Проект скоростного трамвая в Липецке оценивается почти в 8 млрд рублей

В проект по введению в эксплуатацию в Липецке скоростного трамвая необходимо инвестировать 7,6 млрд рублей. Такая сумма была названа на заседании городского совета.

ИА «Абирег» поясняет, что речь идет о проекте, который липецкие власти планируют реализовать на условиях концессионного соглашения. Для этого необходимо реконструировать существующую трамвайную сеть и построить новые ветки. Они должны быть проложены в том числе и к особой экономической зоне «Липецк».

Пока неизвестно, когда проект начнут реализовывать. Сначала заявлялось, что концессионное соглашение с потенциальным инвестором должно быть заключено в конце 2018 года. Однако в мэрии сейчас сообщают о том, что проект должен быть разработан уже к апрелю.

Агентство отмечает, что изменилась и стоимость проекта. В конце минувшего года мэр Липецка Сергей Иванов оценивал его в 9 млрд рублей. В настоящее время называется уже меньшая сумма.

В 2015 году группа компаний «Мортон» из Москвы планировала построить в Липецке 35,8 км легкого метро за 20 млрд рублей на условиях концессионного соглашения. Однако по-прежнему неизвестны точные сроки строительства.