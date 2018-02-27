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Полиция сообщила о низком профессионализме охраны школ в Ярославле

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В управлении МВД по Ярославской области отметили низкий профессионализм охраны в учебных заведениях, в основном за порядком в школах следят «бабушки-вахтерши».

О ситуации рассказала начальник подразделения по делам несовершеннолетних Светлана Морозова. С ее слов, лишь в семи из 100 школ работают частные охранные предприятия, в остальных есть вопросы к организации охраны. При этом каждое образовательное учреждение устанавливает нормы безопасности самостоятельно, пишет ИА «ЯРНОВОСТИ».

Вопрос о безопасности в школах был поднят в связи с недавним сообщением о стрельбе в одной из школ Ярославля. По данным СМИ, 15-летний подросток пронес пневматический пистолет в учебное заведение и совершил несколько выстрелов во дворе.

В целом полиция отмечает снижение количества преступлений, совершаемых подростками. В основном несовершеннолетних задерживают за кражи.

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