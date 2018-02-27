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Благотворительный лыжный пробег прошел в Омске

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Шестой благотворительный лыжный пробег «Спорт во благо» прошел в Центре лыжного спорта Омска в эти выходные. Пробег проводится в поддержку семей, воспитывающих детей с синдромом Дауна.

В воскресенье, 25 февраля, прошла очередная благотворительная лыжная гонка в поддержку семей, воспитывающих детей с синдромом Дауна. В общей сложности в пробеге приняли участие 43 спортсмена и более 50 болельщиков. Благодаря мероприятию удалось собрать 77,5 тыс. рублей, сообщает РИА «Омск-информ».

В общественной организации инвалидов «Планета друзей» сообщили, что в мероприятии приняли участие и ребята с синдромом Дауна. Также во время благотворительного забега была организована раздача горячей каши прямо из котла, приготовленная сотрудниками ГУ МЧС России по Омской области.

Следующее проведение благотворительного спортивного мероприятия запланировано на май 2018 года.

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