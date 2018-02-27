Украинский вице-премьер осталась недовольна процедурой санкций к РФ

Продление ЕС санкций к России каждые шесть месяцев — непродуктивная практика, заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

«Мы видим продолжающуюся каждые полгода непродуктивную дискуссию о том, продлять ли санкции или нет», — сказала она.

По мнению Климпуш-Цинцадзе, санкции можно было бы пролонгировать раз в год, уточняет «РИА Новости».

«Другой вариант — рассмотреть усиление санкций. Неправильно, когда пытаются говорить, что санкции не работают. Если бы они не работали, Россия не была бы такой недовольной», — заявила украинский политик.

Как писал iz.ru, Киев считает, в свою очередь, что полная или частичная отмена европейских экономических санкций в отношении РФ приведет к расколу Европы. При этом Москва готова развивать двусторонние связи с Европой, несмотря на санкционный режим.