Рекламные растяжки ликвидируют в Челябинске

Челябинские депутаты устанавливают новые правила размещения рекламы в городе, они будут соответствовать федеральному законодательству и введенному в южноуральской столице дизайн-коду.

Новые ГОСТы запрещают размещать рекламу на одной опоре с дорожными знаками и светофорами, над проезжей частью, в туннелях и под путепроводами. Уже установленные конструкции будут ликвидированы по мере окончания договоров аренды рекламных мест, пишет ИА «Урал-пресс-информ».

При этом планируется проведение эксперимента по очистке рекламного пространства. На Краснопольской площадке появится 69 новых конструкций сити-формата и мультимедийный экран.

Депутаты уверены, что изменения позволят украсить город и привлечь дополнительные средства в бюджет за счет использования более современных форматов рекламы.