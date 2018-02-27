В Минобрнауки рассказали о дефиците мест в ясельных группах

Родители каждого пятого ребенка в России испытывают трудности при устройстве в ясельные группы, заявила во вторник первый замглавы Минобрнауки Валентина Переверзева на заседании комитета Совфеда по науке, образованию и культуре.

«Доступность дошкольного образования на 1 января 2018 года для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет составляет 79,81%», — сообщила Переверзева.

По ее словам, наиболее остро дефицит мест в ясельных группах ощущается в регионах с показателем доступности дошкольного образования ниже 50%, а именно в Бурятии, Дагестане, Ингушетии, Крыму, Татарстане и Новосибирской области.

Замминистра добавила, что ведомство разработало «ясельный проект» и правила предоставления межбюджетных трансфертов регионам на обеспечение доступности ясельных групп в детских садах, который поможет регионам улучшить показатель до 100%.



