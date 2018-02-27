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София Голебцова будет преподавать в школе балета в Благовещенске

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Балерина София Голебцова, работавшая в театре в Санкт-Петербурге, согласилась переехать в Благовещенск, чтобы преподавать в школе русского балета. Набор в первую балетную труппу начнется в ближайшее время.

Как уточняет asn24.ru, Голебцова окончила академию русского балета имени Вагановой, прошла стажировку в Швеции, давала в Стокгольме мастер-классы, гастролировала в Австрии с московской труппой. Также она была педагогом в балетной школе в Москве и возглавляла балетный лагерь в Испании.

В Благовещенске школа русского балета планирует постановку балета по мотивам «Лебединого озера». Не уточняется, когда будет объявлен кастинг на участие в постановке, премьера же запланирована на декабрь.

Первая школа русского балета открылась в Приамурье в сентябре 2017 года. На Дальнем Востоке подобная существует только в Якутске. Преподаватели приехали в столицу Амурской области из Центральной России. Отбор прошли почти 70 девочек.

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