София Голебцова будет преподавать в школе балета в Благовещенске

Балерина София Голебцова, работавшая в театре в Санкт-Петербурге, согласилась переехать в Благовещенск, чтобы преподавать в школе русского балета. Набор в первую балетную труппу начнется в ближайшее время.

Как уточняет asn24.ru, Голебцова окончила академию русского балета имени Вагановой, прошла стажировку в Швеции, давала в Стокгольме мастер-классы, гастролировала в Австрии с московской труппой. Также она была педагогом в балетной школе в Москве и возглавляла балетный лагерь в Испании.

В Благовещенске школа русского балета планирует постановку балета по мотивам «Лебединого озера». Не уточняется, когда будет объявлен кастинг на участие в постановке, премьера же запланирована на декабрь.

Первая школа русского балета открылась в Приамурье в сентябре 2017 года. На Дальнем Востоке подобная существует только в Якутске. Преподаватели приехали в столицу Амурской области из Центральной России. Отбор прошли почти 70 девочек.