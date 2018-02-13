«Вчера, сегодня, завтра» балета Бориса Эйфмана
Сегодня Театр балета Бориса Эйфмана отметит свое 40-летие. Спектакль-концерт «Вчера, сегодня, завтра» пройдет на сцене Александринского театра.
По словам балетмейстера, спектакль-концерт задуман как своего рода дефиле артистов. Худрук хотел собрать всех, кто шел с ним по пути длиной в десятилетия, и обзвонил более 300 человек. Есть надежда, что участие в юбилее примет народная артистка Алла Осипенко — она несколько сезонов была солисткой коллектива. Публика увидит звезд разных поколений, составивших славу театра Эйфмана: это Валерий Михайловский, Вера Арбузова, Елена Кузьмина, Альберт Галичанин, Игорь Марков и многие другие.
— Мы покажем не только свое прошлое, но и будущее: первое отделение спектакля отдано воспитанникам Академии танца, — рассказал Борис Эйфман. — Представим и молодого хореографа Олега Габышева, сочинившего одноактный балет «Метель», стилистически близкий нашему театру. Я видел репетиции и рад, что в наших стенах созрела такая творческая личность.
Если строго следовать хронологии, юбилей нужно было отпраздновать осенью прошлого года. Но для худрука отметить эту дату без спешки, когда позволяет график, — важнее формальностей.
— Мы отмечаем свой юбилей позже из-за занятости, — объяснил «Известиям» Борис Эйфман. — Но разве это так важно? Скажем, 2018 год посвящен отечественному балету и 200-летию Мариуса Петипа. Понятно, что прерогатива провести какие-то мероприятия его памяти принадлежит Мариинскому театру и Академии русского балета имени Вагановой. Хотя наша Академия танца приглашена в Москву на фестиваль балетных школ «Посвящение Петипа». Но ведь наш театр связан с юбилеем Мариуса Ивановича по существу: мы базируемся на серьезной «классике» в соединении с комплексом современных танцевальных техник, чтобы воспитать универсального танцовщика, способного воплотить любую фантазию балетмейстера.
Борис Эйфман сообщил, что сейчас работает над балетом по мотивам пьесы Бернарда Шоу «Пигмалион» (на музыку Штрауса). Премьера намечена на конец этого года. Проблемный график Театра балета связан с тем, что у него до сих пор нет своего здания. Сцены для репетиций и выступлений приходится арендовать. Однако точно известно, что Детский театр балета на базе Академии танца Эйфмана будет открыт уже к концу 2018 года.