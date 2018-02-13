«Вчера, сегодня, завтра» балета Бориса Эйфмана

Сегодня Театр балета Бориса Эйфмана отметит свое 40-летие. Спектакль-концерт «Вчера, сегодня, завтра» пройдет на сцене Александринского театра.

По словам балетмейстера, спектакль-концерт задуман как своего рода дефиле артистов. Худрук хотел собрать всех, кто шел с ним по пути длиной в десятилетия, и обзвонил более 300 человек. Есть надежда, что участие в юбилее примет народная артистка Алла Осипенко — она несколько сезонов была солисткой коллектива. Публика увидит звезд разных поколений, составивших славу театра Эйфмана: это Валерий Михайловский, Вера Арбузова, Елена Кузьмина, Альберт Галичанин, Игорь Марков и многие другие.

— Мы покажем не только свое прошлое, но и будущее: первое отделение спектакля отдано воспитанникам Академии танца, — рассказал Борис Эйфман. — Представим и молодого хореографа Олега Габышева, сочинившего одноактный балет «Метель», стилистически близкий нашему театру. Я видел репетиции и рад, что в наших стенах созрела такая творческая личность.

Если строго следовать хронологии, юбилей нужно было отпраздновать осенью прошлого года. Но для худрука отметить эту дату без спешки, когда позволяет график, — важнее формальностей.

— Мы отмечаем свой юбилей позже из-за занятости, — объяснил «Известиям» Борис Эйфман. — Но разве это так важно? Скажем, 2018 год посвящен отечественному балету и 200-летию Мариуса Петипа. Понятно, что прерогатива провести какие-то мероприятия его памяти принадлежит Мариинскому театру и Академии русского балета имени Вагановой. Хотя наша Академия танца приглашена в Москву на фестиваль балетных школ «Посвящение Петипа». Но ведь наш театр связан с юбилеем Мариуса Ивановича по существу: мы базируемся на серьезной «классике» в соединении с комплексом современных танцевальных техник, чтобы воспитать универсального танцовщика, способного воплотить любую фантазию балетмейстера.