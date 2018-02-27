Глава МИД Британии назвал условия нанесения ударов по Сирии

Великобритания может начать наносить удары по Сирии с воздуха, если появятся доказательства применения Дамаском химического оружия, заявил глава британского МИДа Борис Джонсон.

«Если мы будем знать, что это произошло и мы сможем доказать это и если будет призыв к действию и Великобритания сможет быть полезной, тогда, я считаю, мы должны серьезно подумать над этим», — приводит «Интерфакс» заявление Джонсона в эфире BBC.

Он добавил, что нельзя оставлять безнаказанным применение в Сирии запрещенного оружия. Джонсон также призывал Запад ранее «не сидеть сложа руки», если будут доказательства применения химоружия в Восточной Гуте.

Напомним, 26 февраля глав МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва ожидает новых информационных вбросов о якобы имевшем место применении властями Сирии химического оружия.