Эксперт рассказал, насколько подешевеет доллар

Рубль по отношению к доллару в течение месяца-двух может укрепиться до отметки 51,5 рубля за единицу американской валюты, заявила порталу iz.ru замдиректора аналитического департамента «Альпари» Анна Кокорева.

Во вторник, 27 февраля, российский рубль продемонстрировал значительное укрепление на фоне стабильного уровня цен на нефть и изменения кредитного рейтинга России. К 10:50 мск курс доллара снизился по сравнению с предыдущим закрытием на 5 копеек, до 55,69 рубля, евро — вырос на 11 копеек, до 68,70 рубля. Такие показатели были зафиксированы в апреле 2015 года, когда курс доллара составлял 55,55 рубля. Предыдущего минимума в 55,58 рубля американская валюта достигала 25 января.

«На настоящий момент по паре доллар–рубль мы можем сказать, что она достигла уровня поддержки. И если она его проходит, то открывается большой горизонт до отметки 51,5 рубля за доллар. Это его дно. Более существенного укрепления от рубля ждать не стоит», — сказала Кокорева.

По мнению аналитика, новые антироссийские санкции существенного влияния на курс валют не окажут. Ранее глава минфина США Стивен Мнучин пообещал в течение 30 дней ввести новые ограничительные меры против России.

«США готовят новые санкции для России, но тем не менее они пугали февральскими санкциями, а по сути ничего страшного не случилось. Поэтому пока супернегативных сценариев мы не закладываем. 51,5 в течение месяца, максимум двух — вполне реальность», — сказала Кокорева.

По словам эксперта, в ближайшее время рубль будет крепче по отношению к доллару, чем к евро.

«Что касается пары евро–рубль, то здесь весь потенциал еще не отыгран. Немножко запаздывает рубль по отношению к евро. Это связано с тем, что сам по себе евро крепче, чем доллар. Тем не менее его рост пока затормозился. На волне позитива в России в связи с рейтингами, с ценами на нефть пара евро–рубль может опуститься в район 67 рублей. Но с учетом того, что мы предполагаем, что евро возобновит свой рост в ближайшие недели, — это максимальный потенциал», — подчеркнула Кокорева.

Укрепление российской валюты происходит на фоне стабильного уровня нефтяных цен и изменения кредитного рейтинга России. 24 февраля агентство Standard&Poors повысило суверенный рейтинг России до инвестиционного (ВВВ-) со стабильным прогнозом. До этого он был спекулятивным (ВВ+).