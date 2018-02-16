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АРБ поддержала запрет Центробанка на уличные табло курсов валют

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Информацию о курсах валют на электронных табло, стендах и перетяжках вне помещения банка вводит в заблуждение граждан, заявил порталу iz.ru председатель комитета Госдумы по финансовому рынку, глава Ассоциации банков России (АБР) Анатолий Аксаков.

Банк России предложил запретить размещать информацию о курсах валют на электронных табло, щитах, стендах и перетяжках вне помещения банка. Данная инициатива содержится в проекте регулятора, замечания и предложения по которому принимаются до 1 марта. Пока неизвестно, смогут ли банки размещать информационные табло в витринах и окнах своих учреждений. Кроме того, проект ЦБ предусматривает упрощение процедуры установления или изменения курсов валют. Как ожидается, изменения вступят в силу через 10 дней после дня официального опубликования документа.

«Я поддерживаю, чтобы вне банков такая информация вывешивалась. Во-первых она вводит в заблуждение граждан, завлекая их якобы хорошими курсами в свои банки. А потом реально информация может и не совпадать. И самое главное, не нужно навязчиво концентрировать внимание на чужих валютах. У нас российская валюта — рубль. Мы должны привыкать к тому, что все взаиморасчеты лучше делать в рублях. А если ты хочешь что-то сделать, используя иностранную валюту, то для этого зайдешь в банк, посмотришь, какие курсы, и спокойно поменяешь», — сказал Аксаков.

По мнению главы АБР, уличные табло с курсами валют могут формировать не правильное общественное мнение по ситуации на валютном рынке.  

«Иногда табло формируют неправильное мнение по ситуации с курсами валют. Тем более курсы обмена в банках отличаются от курса Центрального банка, и это тоже, на мой взгляд, имеет значение», — сказал Аксаков.

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