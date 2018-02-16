Центробанк решил запретить уличные табло с курсами валют

Банк России решил запретить размещать информацию о курсах валют на электронных табло, щитах, стендах и перетяжках вне помещения банка.

Данное предложение содержится в проекте регулятора, замечания и предложения по которому принимаются до 1 марта.

Пока не ясно, смогут ли банки размещать информационные табло в витринах и окнах своих учреждений.

Кроме того, проект Центробанка предусматривает упрощение процедуры установления или изменения курсов валют.

Изменения, как ожидается, вступят в силу через 10 дней после дня официального опубликования документа.