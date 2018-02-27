В Омске усиливают контроль за питанием в школах и детских садах

Мэрия Омска усиливает контроль над детским питанием в образовательных учреждениях, к проверкам будут привлечены специалисты Россельхознадзора по Омской области.

Отбор проб пищевой продукции будет регулярно проводиться в школах и детсадах. Если будут выявлены факты поставки некачественных продуктов, санкции грозят как производителям, так и поставщикам, сообщает ИА «Город55».

Поставщикам в случае нарушений грозит расторжение контрактов. Производителям же придется выплачивать штраф, также возможно аннулирование сертификатов соответствия.

Как писал портал iz.ru, в декабре 2017 года суд закрыл пищеблок гимназии № 159 в Омске, где у пяти сотрудников была обнаружена инфекция. После питания в столовой учащиеся обратились к врачам с подозрением на кишечную инфекцию. Одного ребенка госпитализировали.