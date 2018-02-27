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Водитель такси в Москве пытался оформить кредит на паспорт пассажира

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Фото: Global Look Press/Sergey Kovalev
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Водитель службы такси пытался оформить кредит на паспорт пассажира, который тот оставил в залог, отправившись к банкомату за недостающими деньгами, чтобы расплатиться за поездку, сообщает пресс-служба столичной полиции.

По предварительной информации, 48-летний пассажир обратился в полицию и сообщил, что вызвал такси с помощью мобильного приложения. Доехав до пункта назначения, он понял, что ему не хватает 100 рублей для оплаты и отправился к банкомату, оставив свой паспорт в залог водителю, сообщает ТАСС.

Вернувшись, мужчина обнаружил, что водитель уехал, и связался с ним. Таксист объяснил, что ему поступил срочный звонок. Через некоторое время пострадавшему поступил телефонный звонок. Оказалось, что подозреваемый пытался взять по его паспорту кредит в размере 3 млн рублей. Сейчас водителя такси разыскивает полиция, по факту произошедшего проводится проверка, все обстоятельства устанавливаются.

Ранее портал iz.ru сообщал, что по подозрению в присвоении $580 тыс., которые были предназначены на организацию поставок изюма в ОАЭ и Китай, правоохранительными органами Узбекистана разыскивается житель Самаркандской области.

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