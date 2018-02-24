Сотрудники автосалона в Москве задержаны за мошенничество на 50 млн рублей

Сотрудники полиции задержали 40 сотрудников одного из автосалонов в Москве по подозрению в мошенничестве с продажами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Среди задержанных также и руководители салона. Все они подозреваются в продажах авто по завышенным ценам. Сумма нанесенного ими ущерба оценивается в 50 млн рублей. Число потерпевших составило 300 человек.

«По подозрению в мошенничестве задержаны 40 сотрудников и руководителей автосалона в Москве. Они на протяжении долгого времени вводили в заблуждение покупателей, продавая автомобили по завышенным ценам, сообщая ложную информацию о процентной ставке, а также о комплектации машины», –– сообщил источник агентства.

Отмечается, что только за полгода подозреваемые реализовали около 1 тыс. автомобилей.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

23 февраля сообщалось, что в Томской области вынесен приговор группе черных риелторов из пяти человек, которые мошенническим путем завладевали правами собственности на недвижимость.