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Пьяный житель Омска угнал маршрутку в ХМАО и устроил ДТП

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Нетрезвый житель Омска угнал маршрутное такси в Нижневартовске, устав ждать водителя, и устроил ДТП, сообщило региональное управление МВД.

Как рассказали в полиции, водитель маршрутки отлучился на 15 минут, а когда вернулся, то не обнаружил машину и вспомнил, что оставил ключи в замке зажигания. Выяснилось, что маршрутку угнал 38-летний житель Омска, который после употребления спиртного вместе с друзьями забрался в салон и, устав ждать водителя, решил сам доехать до нужного места, сообщает «РИА Новости».

Однако угонщик не смог далеко уехать и врезался в столб после выезда на полосу встречного движения. По горячим следам мужчина был задержан. Работодатель водителя маршрутки к тому моменту успел заявить в дежурную часть об угоне. В отношении жителя Омска возбуждено уголовное дело по статье об угоне, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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