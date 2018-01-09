Мужчина из Когалыма погиб во время катания на прикрепленной к машине «ватрушке»

Житель Когалыма (Ханты-Мансийский округ) погиб, катаясь на «ватрушке», прикрепленной к автомобилю. Как сообщается во вторник, 9 января, на сайте регионального управления МВД России, инцидент произошел накануне вечером.

По информации ведомства, за рулем автомобиля Daewoo Neхia, перевозившего надувные санки-«ватрушку» и снегокат, находилась девушка 1995 года рождения. В какой-то момент они выкатились на встречную полосу и столкнулись с Hyundai Sonata.

В результате аварии травмы получили двое 23-летних молодых людей, катавшихся на снегокате и надувных санках. Один из них от полученных ранений скончался на месте происшествия.

Похожий случай произошел в конце декабря в Иркутске. Там погиб молодой человек, катавшийся на «ватрушке», привязанной тросом к автомобилю. Инцидент произошел после того, как «ватрушка» вылетела на встречную полосу.