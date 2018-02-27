В Казахстане пресекли нелегальный ввоз 1,5 т красной икры из России

Нелегальный ввоз 1,5 т красной икры из России пресекли казахстанские пограничники в пункте пропуска «Ауыл авто» Восточно-Казахстанской области. Об этом сообщает погранслужба комитета национальной безопасности Казахстана.

По информации ведомства, на отдельном контрольно-пропускном пункте «Семей» наряд пункта пропуска «Ауыл авто» задержал 36-летнего гражданина Казахстана, который следовал с территории России на грузовом автомобиле.

При досмотре в нем было обнаружено более 1,5 т красной икры. Документы на груз у задержанного отсутствовали. О происшествии проинформированы представители взаимодействующих органов Восточно-Казахстанской области.

Ранее портал iz.ru сообщал, что при попытке нелегально вывезти в Россию крупную партию декоративных щеглов пограничниками Казахстана был задержан гражданин России.