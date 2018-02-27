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Украинский министр упал в обморок после оскорблений в адрес России

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Фото: ТАCC/Михаил Палинчак
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Министр информационной политики Украины Юрий Стець во время выступления на форуме в Киеве упал в обморок. Политику стало плохо после оскорблений в адрес России, сообщает телеканал RT.

Выйдя к трибуне, украинский министр пообещал быть максимально «откровенным и искренним». Затем он обратился к евродепутату Ребекке Хармс и послу США на Украине Мари Йованович.

«Вы говорили, что Крым — это Украина, а Россия — оккупант. Посмотрите на Ахтема Чийгоза. Его за это посадили. Вы следующие», — сказал Стець. В этот момент политик начал задыхаться, после чего он закончил выступление.

Уйдя с трибуны, министр упал в обморок, не дойдя до кулис. В связи со случившимся ведущая принесла извинения, объяснив ситуацию тем, что министр болен.

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