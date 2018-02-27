Суд продлил арест экс-директору фабрики «Меньшевик»

Арест экс-директору фабрики «Меньшевик» Илье Аверьянову, обвиняемому в убийстве, продлен до конца марта.

Как передает «ТВ Центр», суд отказался удовлетворить ходатайство защиты и отпустить предпринимателя под домашний арест.

27 декабря бывший владелец кондитерской фабрики «Меньшевик» устроил стрельбу на территории предприятия. В результате инцидента погиб один человек.

Стрелку удалось скрыться с места происшествия, он был задержан на следующий день сотрудниками МВД и ФСБ. Инцидент со стрельбой был связан с попыткой судебных приставов взыскать с предпринимателя 3,3 млн рублей.