Аппарат для быстрого заживления ран появился в больнице в Подольске

Аппарат, ускоряющий процесс заживления ран, появился в больнице в городе Подольске Московской области. Об этом сообщил глава регионального Министерства здравоохранения Дмитрий Марков.

В середине февраля в городскую больницу № 2 поступил новый аппарат «Плазморан». Он позволит ускорить процесс заживления ран у пациентов в два-три раза. «Плазморан» позволит лечить раны, например, от ожогов, или гнойные воспаления.

В медицинском учреждении Подольска аппарат будет 6 месяцев проходить проверку и испытания в реальных условиях, чтобы в дальнейшем получить официальное одобрение, сообщает интернет-портал «Подмосковье сегодня».

«Плазморан» разработан в России. Свойство аппарата заключается в мощном плазменном потоке, который эффективно воздействует на кожный покров. По словам Дмитрия Маркова, аппарат позволит значительно повысить качество жизни пациентов, у которых диагностированы тяжелые, труднозаживляемые раны. Также после лечения препаратом снижается риск рецидивов.