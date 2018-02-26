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Дезертировавший из армии РФ мужчина явился с повинной спустя 25 лет

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Фото: РИА Новости/Игорь Михалев
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Дезертировавший из российской армии в 1992 году мужчина явился с повинной в правоохранительные органы. Об этом сообщает пресс-служба Главного военного следственного управления Следственного комитета РФ.

Младший сержант Сергей Трофимов, 25 лет назад самовольно покинувший часть, в которой он проходил службу, добровольно пришел к правоохранителям после общения военных следователей с его родственниками. 

«После подробного разъяснения им последствия явки с повинной Трофимов добровольно прибыл в правоохранительные органы», — говорится в сообщении пресс-службы. 

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