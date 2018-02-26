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Встреча российских олимпийцев в Шереметьево. Прямая трансляция

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Фото: REUTERS/Damir Sagolj
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Российские олимпийцы возвращаются с Игр в южнокорейском Пхенчхане. Торжественная встреча организована в московском аэропорту Шереметьево. Ожидается, что в ней примут участие президент Олимпийского комитета России Александр Жуков, министр спорта Павел Колобков.

Из Пхенчхана летят фигуристки, в том числе олимпийская чемпионка Алина Загитова и дважды серебряная медалистка Евгения Медведева, шорт-трекист Семен Елистратов, скелетонист Никита Трегубов, а также лыжники и хоккеисты.

Зимние Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском городе Пхенчхан стартовали 9-го и завершились 25 февраля. В активе россиян две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых медалей.

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