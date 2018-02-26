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Azur Air заявила об устранении выявленных Росавиацией нарушений

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Фото: flickr.com/Anna Zvereva
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Авиакомпания Azur Air направила в Росавиацию отчет об устранении нарушений в безопасности полетов. Об этом сообщил министр транспорта России Максим Соколов.

Министр также отметил, что еще не видел анализа этой информации, сообщает BFM.RU. Он отметил, что отчет Росавиация получила перед праздниками и теперь займется его анализом.

Ранее Росавиация сообщила об ограничении сертификата эксплуатанта авиакомпании Azur Air до 20 марта из-за нарушений, существенно влияющих на безопасность полетов, а также предупредила о возможном прекращении полетов с 21 марта в случае неустранения выявленных недостатков. Сертификат эксплуатанта авиакомпании был ограничен, поскольку Azur Air не устранила выявленные в конце прошлого года в результате проверки нарушения, связанные с безопасностью полетов.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Ростуризм призвал не продавать туры с перевозкой Azur Air после 19 марта.

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