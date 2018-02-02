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Azur Air прокомментировала сообщения о возможной приостановке полетов

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Фото: commons.wikimedia.org/Mehmet Mustafa Celik
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Авиаперевозчик Azur Air намерен оперативно устранить все выявленные Росавиацией недочеты и подать заявку на снятие ограничений ведомства, сообщили в компании. 

Как отметили в Azur Air, перевозчик в настоящее время выполняет рейсы в полном объеме, а его финансовое состояние является стабильным, передает «РИА Новости»

Портал iz.ru сообщал, что Росавиация ранее заявила о возможности приостановки полетов перевозчика с 21 марта.

Такая мера может быть введена, если Azur Air не устранит выявленные ведомством в декабре 2017 года нарушения, влияющие на безопасность полетов. 

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