Сборная России по лыжным гонкам завоевала восемь медалей в Пхёнчхане. Это почти половина от 17 завоеванных наград нашими спортсменами на Олимпийских играх – 2018. Сейчас многие будут писать об этом феномене, о том, как обескровленная сборная, от которой ждали 1–2 медали, завоевала в разы больше; как еще вчерашние юниоры практически на равных бились с признанными лидерами мирового лыжного спорта; как расстраивались из-за серебряных медалей. Добавлю к этим мнениям свое.

Помню, как после избрания Елены Валерьевны Вяльбе президентом Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) многие удивлялись, а некоторые даже негодовали, когда она заняла еще и пост главного тренера сборной. Им тогда казалось, что это полная узурпация власти. Действительно все рычаги — административные и спортивные — оказались в одних руках. Но можно посмотреть на это с другой стороны: за весь результат сборной теперь отвечал один человек. В нашей стране это нечастое явление.

В целом совмещение должностей президента федерации и главного тренера — модель неидеальная, но достаточно рабочая, если руководитель из того же вида спорта, с достаточным авторитетом, как в случае с бегущими лыжниками. Трехкратная олимпийская чемпионка Вяльбе не тратит время на вторичные задачи. Для нее важны сильные тренеры, толковый персонал, конвейер спортсменов.

В начале сезона я видел общение Елены Валерьевны с тренерами, специалистами и спортсменами на сборах. Как главный тренер она не встревает в рабочий процесс. Обсуждая с наставниками планы подготовки, она может что-то посоветовать, что-то предложить, но ломать планы в корне — никогда. Это логично, ведь только старший тренер видит спортсмена каждый день, понимает, в какой форме находится его подопечный. С лыжниками Елена Валерьевна разговаривает по-семейному. Временами строго, временами, может быть, даже жестко. Но при этом она не даст своих спортсменов в обиду. Это она доказала, практически ежедневно занимаясь вопросами сначала отстранения своих лыжников, потом дисквалификации, потом недопуска на Олимпиаду.

В сборной практически нет различий между группами Маркуса Крамера, Юрия Каминского, Олега Перевозчикова, Юрия Бородавко или Данилы Акимова. Нет так называемой высшей лиги и остальных. Все тренируются в одинаковых условиях, по сути, являясь конкурентами друг другу, при этом оставаясь большой лыжной семьей. В это заслуга президента ФЛГР, которая, с одной стороны, поддерживает в сборной жесткую дисциплину, с другой стороны — заботится о каждом члене сборной.

Конечно, как в любой семье, здесь случаются конфликты и споры. Без этого никак. Но все они решаются внутри команды, без выноса «сора из избы». В этой «семье» все живут по правилам, которые оговариваются «на берегу», честно, лицом к лицу. Это очень здорово. И тренеры, и спортсмены видят и понимают это, что способствует взаимному доверию внутри команды.

Безусловно, Елене Валерьевне помогают, одна бы она вряд ли справилась с таким большим семейством. И легендарный Юрий Чарковский, и тренеры, и менеджеры, и все специалисты сборной. Но правила поведения определяет президент. Как и ответственность за эти правила тоже несет именно Вяльбе.

И, конечно же, Елена Валерьевна не могла не поехать на Олимпиаду, пусть даже и туристом. Не могла она бросить свою команду в такую трудную минуту. Это называется «и в горести, и в радости». Я не знаю подробности работы президента ФЛГР на Играх-2018, но уверен, что ее приезд как минимум добавил моральных сил команде.

Если резюмировать, то результатом такого выступления лыжной сборной можно назвать три причины. Во-первых, квалифицированные тренеры, в работу которых никто не вмешивался. Во-вторых, доверие в команде на всех уровнях и во всех звеньях (президент — подчиненные, главный тренер — старшие тренеры, старшие тренеры — спортсмены, тренеры — спортсмены — сервисмены). И в целом помог здоровый психологический климат в команде.

Безусловно, стоит отметить и самих ребят. 21-летний Саша Большунов стал первым российским лыжником, завоевавшим четыре медали на одной Олимпиаде. Его ровесник Денис Спицов выиграл три награды Игр-2018. 28-летний Андрей Ларьков, который многие годы был в тени других лыжников, великолепно проявил себя в эстафете, выиграв свой этап, и завоевал бронзу на дистанции 50 км. Отмечу и наших девушек, которых пару лет назад многие списали со счетов, но они проявили характер и взяли серебро в эстафете, а Юлия Белорукова добавила еще и медаль в спринте.

При этом я уверен, что нынешние ребята в сборной не более и не менее талантливые, чем были до них. Просто правильно выстроенная работа рано или поздно дает результат. В этой сборной есть чему поучиться.

Автор — член правления Союза биатлонистов России

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