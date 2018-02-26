Директор клиники напала на журналистов «Известий» во время съемки

Директор частной клиники инновационных технологий «Триумф Палас» Лариса Караганова напала на журналистов «Известий» во время съемки сюжета о пациентке, которая выпала из окна медицинского учреждения после пластических операций.

Как сообщает РЕН ТВ, женщина обратилась к представителям СМИ с просьбой покинуть заведение, но после того как журналисты указали, что руководитель своими действиями препятствует профессиональной деятельности, неожиданно напала на сотрудников СМИ.

Караганова закрывала руками объектив камеры журналистов, а также пыталась ее отобрать, а затем напала на одного из присутствующих. По факту произошедшего в клинике сейчас проходит прокурорская проверка.

Сам инцидент произошел 17 февраля. Одна из пациенток учреждения, которая перенесла ряд пластических операций, выпала из окна четвертого этажа здания. С переломами пострадавшая была госпитализирована. По одной из версий, женщина могла выпасть из-за того, что тяжело пережила действие наркоза.