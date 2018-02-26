Двухлетний ребенок погиб после посещения стоматолога в Караганде

Двухлетний гражданин России скончался после посещения стоматологической клиники в Караганде, сообщает комитет охраны общественного здоровья министерства здравоохранения Казахстана.

В связи со смертью малолетнего ребенка в стоматологической клинике Tiny Dent в Караганде начата внеплановая проверка, сообщает «Газета.ру».

Обстоятельства и причины смерти малыша будут выяснять департамент Карагандинской области комитета охраны общественного здоровья министерства здравоохранения РК совместно с УВД и прокуратурой Карагандинской области.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в подмосковном Ногинске годовалый мальчик опрокинул на себя с тумбы кинескопный телевизор. От полученных травм ребенок скончался.