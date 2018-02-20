Инструктор тира случайно ранил ребенка из пневматики в Москве

В торговом центре на юго-западе Москвы инструктор тира по неосторожности выстрелил в ребенка из пневматического оружия. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД.

В тире ребенка сопровождал отец. Пострадавший госпитализирован.

«В торговом центре по адресу: Новоясеневский проспект, дом 1, в тире, по предварительным данным, инструктор по стрельбе случайно выстрелил в несовершеннолетнего ребенка», — сообщили ТАСС в ведомстве.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, на месте работает следственно-оперативная группа.