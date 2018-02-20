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Неизвестные застрелили мужчину на улице канадского города Брэмптон

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Vince Talotta
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Обстоятельства убийства молодого мужчины, произошедшего на одной из улиц города Брэмптон, канадская провинция Онтарио, выясняют местные правоохранители. Местные телеканалы сообщают, что мужчину расстреляли в обеденное время в понедельник.

Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что в мужчину стреляли несколько человек, они скрылись с места происшествия, а потерпевший умер на месте от многочисленных огнестрельных ранений. На вид погибшему около 30 лет, полиция проводит опрос свидетелей, выясняется личность убитого.

Портал iz.ru сообщил, что тревогу объявили в одной из школ Техаса из-за угроз в соцсети. 14 февраля при стрельбе в школе в американском Паркленде (штат Флорида) погибли 17 человек, еще пятеро пострадавших были тяжело ранены.

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