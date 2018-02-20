Неизвестные застрелили мужчину на улице канадского города Брэмптон

Обстоятельства убийства молодого мужчины, произошедшего на одной из улиц города Брэмптон, канадская провинция Онтарио, выясняют местные правоохранители. Местные телеканалы сообщают, что мужчину расстреляли в обеденное время в понедельник.

Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что в мужчину стреляли несколько человек, они скрылись с места происшествия, а потерпевший умер на месте от многочисленных огнестрельных ранений. На вид погибшему около 30 лет, полиция проводит опрос свидетелей, выясняется личность убитого.

Портал iz.ru сообщил, что тревогу объявили в одной из школ Техаса из-за угроз в соцсети. 14 февраля при стрельбе в школе в американском Паркленде (штат Флорида) погибли 17 человек, еще пятеро пострадавших были тяжело ранены.