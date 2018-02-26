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Дроны заменили моделей на показе Dolce & Gabbana

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Фото: REUTERS/Alessandro Garofalo
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Показ дома Dolce & Gabbana на Неделе моды в Милане открыли дроны. Беспилотные летательные аппараты продемонстрировали новую коллекцию сумок модного дома.

Перед началом шоу всех собравшихся попросили отключить устройства с Wi-Fi. Один из организаторов начал произносить в громкоговоритель никнеймы пользователей, которые не отключили Wi-Fi. Как отмечает The Cut, он был похож на школьного директора, вызывающего хулиганов в кабинет. В результате мероприятие было задержано на 45 минут. 

Неделя моды в Милане запомнилась и другим необычным показом. Модели бренда Gucci вышли на подиум, держа в руках аксессуар в виде своих голов

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