Дроны заменили моделей на показе Dolce & Gabbana

Показ дома Dolce & Gabbana на Неделе моды в Милане открыли дроны. Беспилотные летательные аппараты продемонстрировали новую коллекцию сумок модного дома.

Перед началом шоу всех собравшихся попросили отключить устройства с Wi-Fi. Один из организаторов начал произносить в громкоговоритель никнеймы пользователей, которые не отключили Wi-Fi. Как отмечает The Cut, он был похож на школьного директора, вызывающего хулиганов в кабинет. В результате мероприятие было задержано на 45 минут.

Неделя моды в Милане запомнилась и другим необычным показом. Модели бренда Gucci вышли на подиум, держа в руках аксессуар в виде своих голов.