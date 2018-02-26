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Оленей экстренно прививают от бешенства в Якутии

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Экстренная вакцинация оленей началась в Нижнеколымском районе Якутии, это связано с выявлением бешенства у нескольких животных.

О начале вакцинации сообщает департамент ветеринарии Якутии. 26 февраля прививки начали делать в стаде № 7 кочевой родовой общины «Турваургин». Такая мера связана с тем, что ранее в стаде были застрелены двое оленей с буйным поведением, у которых после исследования было подтверждено бешенство. Об этом сообщает ИА YakutiaMedia.

С начала года в Якутии зафиксировано несколько случаев бешенства как у диких, так и у домашних животных. Например, в Оленекском волк пытался проникнуть в палатку охотников. Его подстрелили, лабораторные исследования подтвердили заболевание бешенством.

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