Оленей экстренно прививают от бешенства в Якутии

Экстренная вакцинация оленей началась в Нижнеколымском районе Якутии, это связано с выявлением бешенства у нескольких животных.

О начале вакцинации сообщает департамент ветеринарии Якутии. 26 февраля прививки начали делать в стаде № 7 кочевой родовой общины «Турваургин». Такая мера связана с тем, что ранее в стаде были застрелены двое оленей с буйным поведением, у которых после исследования было подтверждено бешенство. Об этом сообщает ИА YakutiaMedia.

С начала года в Якутии зафиксировано несколько случаев бешенства как у диких, так и у домашних животных. Например, в Оленекском волк пытался проникнуть в палатку охотников. Его подстрелили, лабораторные исследования подтвердили заболевание бешенством.